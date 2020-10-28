 

Ученые: Песчаным пляжам не грозит исчезновение из-за роста уровня океанов

28.10.2020, 20:53, Разное

Объединённая группа учёных из 12 стран раскритиковала предположения своих коллег из Европы об исчезновении песчаных пляжей в случае роста уровня мирового океана. Они уверены, что эти естественные образования не исчезнут, а мигрируют вглубь суши.
Всё дело в пространстве для перемещения, которого у большинства пляжей предостаточно. По мере поднятия уровня воды, песок и прочие породы будут постепенно отступать. Таким образом уровень воды действительно поднимется и затопит то место, где пологий берег располагался изначально, но в то же время образуется новый пляж. Это позволит им переместиться и спокойно существовать даже спустя 100 лет.

В свою очередь некоторые пляжи обречены на исчезновение гораздо раньше. Речь идёт о тех местах, где человек выстраивает различные прибрежные сооружения, включая берегоукрепительные бетонные стены. Также пляжи, расположенные в непосредственной близости от скал, не смогут мигрировать и с повышением уровня океана их полностью затопит. Исследователи пока не могут назвать точно, какие берега исчезнут, а какие переместятся, так как не существует масштабной базы данных об их видах.



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