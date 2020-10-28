 

“Так не смеюсь ни с кем”: Виктория Боня похвасталась интересной прогулкой с Маратом Сафиным

28.10.2020, 20:53, Разное

Популярная ведущая и модель Виктория Боня разместила на своей странице в Instagram серию свежих фотоснимков, иллюстрирующих её увлекательную прогулку в компании известного теннисиста Марата Сафина. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы от подписчиков.
Красавица, проживающая в настоящее время в Монако, решила прогуляться в компании звездного спортсмена по окрестностям упомянутого экзотического государства-карлика, и, судя по сопровождающим фотоколлаж откровениям, совместный моцион знаменитостей оказался очень увлекательным. Как пояснила Боня, они с Сафиным посетили одну из находящихся неподалеку горных вершин с забавным названием “Собачья Голова”, и обнаружили, что этот уголок природы является очень красивым местом, с которого открывается шикарный вид на город. Походный наряд красотки включил в себя белую футболку и черную кожаную оверсайз-куртку, а оригинальный образ дополнили солнцезащитные очки-бабочки. К слову, по всей видимости, Марат Сафин оказался для Виктории Бони весьма интересным и оптимистичным собеседником, о чем и пояснила телезвезда в аннотации к фото: “Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем!”.

Фолловеры ведущей солидарно разделили восторженные эмоции хозяйки аккаунта, отметив потрясающую энергетику горного пейзажа. Стоит отметить, что часть поклонников попутно заподозрили звездную пару в наличии у них романтических отношений, о чем и упомянули в комментариях. Всего за пару часов публикация набрала более 25 тысяч “лайков”.



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