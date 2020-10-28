Татьяна Судец рассказала об обратной стороне славы в шоу «Секрет на миллион»: «Не дай бог»

28.10.2020, 20:53, Разное

Татьяна Судец стала участницей популярной программы «Секрет на миллион», 73-летняя актриса раскрыла обратную сторону славы в этом шоу. По ее словам, было трудно раскрывать тайны своей жизни, темы, которые «не дай бог» пережить снова.

Всю жизнь Татьяна Судец посвятила работе на телевидении, придя в профессию с 1972 года. За время карьеры она снималась в таких популярных телепередачах, как «Время», «Песня года», «Голубой огонек», «Умелые руки». Но наибольшую известность ей принесло участие в «Спокойной ночи, малыши!», хозяйкой которой она была почти четверть века, «тетя Таня» получила любовь детей всего Советского Союза. В 2000 году ей присвоили звание «Заслуженной артистки Российской Федерации».

Рассказ Судец вызвал слезы у ведущей Леры Кудрявцевой, непростая судьба диктора осложнилась также потерей ребенка. Единственный сын Андрей, рожденный в браке с Анатолием Грушиным, трагически погиб в так называемые «лихие девяностые». 24-летнего парня убили при ограблении в 1992 году. Телеведущая плакала ночами, а после с самого утра шла на работу. Иногда попадались и бестактные люди, которые говорили артистке «у вас же еще и дочка осталась».

Как охарактеризовала Татьяна Судец, все артисты в браке со своей профессией, ради работы многие не уделяют достаточно времени детям. В то время как она полностью была поглощена вопросами творчества, сын все больше отдалялся. В итоге однажды он просто не пришел домой, больше живым мама его не увидела. Сейчас у артистки, как пишет издание «Телепрограмма», уже двое внуков от дочери Дарьи, мальчик и девочка, однако боль потери гложет ее до сих пор. Не дай бог пережить подобное, поделилась телеведущая, это очень страшно.