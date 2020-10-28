Facebook и Twitter принимают новые меры, чтобы «обезопасить» выборы в США

28.10.2020, 20:50, Новости дня

Популярные социальные сети продолжают готовиться к борьбе с дезинформацией на выборах американского президента. Facebook планирует использовать инструменты, которые будут мешать «вирусному» распространению сомнительного контента. А Twitter уже снабжает новостные ленты пользователей баннером, который призывает голосовать по почте и ведёт на страницу с «достоверной» информацией по теме от «внушающих доверие» СМИ, пишет CBS News.

По некоторым данным, Facebook готовится к конфликтам из-за выборов в Соединённых Штатах. Издание The Wall Street Journal сообщает, что компания собирается использовать «внутренние инструменты, предназначенные для стран, которые она называет «подверженными риску».

С нами на связи старший продюсер CNET Дэн Паттерсон, который расскажет об этом подробнее. Здравствуйте, Дэн. Для чего именно предназначены эти инструменты?

ДЭН ПАТТЕРСОН, старший продюсер CNET: Рад вас видеть, Элейн. В Facebook опускают многие подробности, но мы знаем, что эти инструменты предназначены для замедления «вирусного» распространения контента. Делиться различным — функция, которая лежит в основе Facebook.

Итак, возможно, нас ожидает удаление рекомендуемых групп, исчезновение кнопки «лайк» или поля для комментариев в некоторых постах, которые компания сочтёт особенно спорными или заслуживающими внимания.

Скажите, Дэн, использовал ли Facebook эти инструменты ранее?

ДЭН ПАТТЕРСОН: Использовал. По крайней мере, он использовал вариант этих инструментов в Шри-Ланке, Мьянме, когда возникла кризисная ситуация с рохинджа. Он также создавал комиссии, которые имели определённую кризисную или географическую привязку.

Не существует идеальных решений для проблем, возникающих на выборах. Но основное внимание уделяется человеческому, а не просто автоматическому машинному фактору. Вероятно, мы станем свидетелями такого сочетания, при котором контент будет курироваться людьми и машинами до конца выборов.

Сегодня Twitter запустил новую инициативу по борьбе с дезинформацией. Что она собой представляет, Дэн?

ДЭН ПАТТЕРСОН: Она довольно хорошо продумана, Элейн. Они поместили плашку или баннер над новостной лентой американских пользователей, который при щелчке на него мышкой перенаправляет пользователей на вкладку, где находится информация о выборах из мейнстримных источников новостей, которые компания считает надёжными.

Самое интересное, что когда вы впервые щёлкаете на эту кнопку, то вам предлагают информацию о голосовании по почте. Там говорят: «Послушай-ка, голосовать по почте безопасно». Это очень интересно, потому что голосование по почте вызывает споры на протяжении всего текущего (электорального. — ИноТВ) процесса. Последующие клики опять же приведут пользователя к новым или важным историям из источников, которые признаются достоверными или заслуживающими доверия.

Дата выхода в эфир 26 октября 2020 года.