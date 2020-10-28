Лавров провел переговоры с главой МИД Франции

28.10.2020, 20:48, Новости дня

Главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися боевыми действиями.

«В ходе беседы министры обстоятельно обсудили развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, выразили серьезную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряженности», – сообщила пресс-служба МИД России.

В ведомстве отметили, что стороны подчеркнули безальтернативность дипломатического решения конфликта и необходимость дальнейших согласованных действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Кроме того, были рассмотрены возможные сценарии дальнейшего развития ситуации.

«Лавров и Ле Дриан особо отметили важность проявления конфликтующими сторонами политической воли к прекращению боевых действий», – добавили в МИД России.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонной беседы с российским коллегой Николаем Патрушевым высоко оценил роль РФ в деле урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.