Мнение: Правозащитный камингаут

28.10.2020, 20:35, Разное

Правозащитный камингаут

Как известно всем людям со светлыми лицами, бывшего уголовника и помощника депутата Юрия Дмитриева осудили не за то, что он много раз фотографировал свою приемную дочь-школьницу и лазал к ней в трусы. На самом деле это месть потомков «сталинских палачей» за то, что Дмитриев нашел Сандармох. Который на самом деле не он нашел, но это ладно…

Конечно, эта замечательная версия имеет полное право на существование. В этом смысле мы, «сталинисты», последовательно выступаем за полный плюрализм мнений. Хотят так думать – пусть думают. Только что же они сами себя разоблачают???

Намедни увидел в дмитриевской группе ссылку на интервью председателя правления Международного общества «Мемориал» Яна Рачинского. Оно называется "Тягостно осознавать, что твой предок служил в НКВД".

«Приведу пример из собственной семейной истории: мой родственник, относительно близкий, формально был сотрудником НКВД… Ни в каких расстрелах он, естественно, не участвовал и вообще ничего дурного не делал».

Упс… Судя по тому, что господин Рачинский не называет родственника, скорее всего это дедушка. В НКВД – и не делал ничего дурного? Ну здрасьте! А где доказательства? Вот первый руководитель карельского "Мемориала" и депутат Госдумы от гайдаровской партии Иван Чухин в своих агитках тоже писал, что его отец ничего не делал и вообще служил в пограничной охране. А потом выяснилось, что его подпись стоит на расстрельных делах 1937 года.

Среди основателей федерального "Мемориала" числится и диссидент Лев Разгон. До лета 1937 года – сотрудник НКВД и зять комиссара ГБ Бокия. Да, вот такая интересная судьба.

Из партий на теме Сандармоха больше всего пиарится "Яблоко". А отец Явлинского – офицер МВД еще при Сталине (и даже немного при Берии!!!) и работник колонии.

А из СМИ теме Сандармоха много времени посвящает конечно же "Эхо Москвы". Дед главного редактора со стороны отца — Николай Андрианович Венедиктов, служил в НКВД, член военного трибунала 2-го Украинского фронта.

И так куда ни ткни! Понятно, что сын за отца не отвечает, понятно и то, что в предвоенный и военный период через службу в органах прошло очень большое количество людей. Потомки у них самые разные. Но вот чем объяснить такую их концентрацию вокруг «Мемориала»? Какие-то семейные, психологические проблемы? Загадка…

Но при этом стоит только усомнится в невиновности Дмитриева или констатировать, что в истории с Сандармохом много вранья – эта публика тут же начинает истерить и наклеивать ярлыки «потомки палачей». Вор кричит – держите вора!

(c) Александр Степанов

https://vk.com/wall10412510_34281 – цинк

"Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ.