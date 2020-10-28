Мнение: О крымском статусе внезапно. Так чей же Крым на самом деле?

28.10.2020, 20:30, Разное

Ещё недавно казалось, что простой вопрос «Чей Крым?» начисто утратил прежнюю остроту. Споры заглохли, водораздел проведён и каждый определился с позицией. Некоторые – с учётом того, что в России за неправильный ответ можно получить крупный штраф или реальный срок.

Но внезапно у этой темы появился новый разрез. Совсем новый. И даже – пугающе новый.

Вмешалась третья сила и появился третий вариант.

В турецкой газете Haberler появилось сообщение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы заявил, будто не считает #Крым российским, но и украинским его тоже не признаёт. По приводившимся там словам главы государства, в 1783 году Россия «несправедливо отняла Крым у Османской империи и эта земля должна быть возвращена империи прогресса современной Турции».

По идее, это заявление идёт вразрез с официальной позицией Анкары. Её ещё недавно подтвердил сам Реджеп Эрдоган в ходе официальной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле. Турецкий лидер подчеркнул, что не признаёт российской оккупации полуострова. Ну и оборонные контракты с Украиной на этом фоне тоже появились новые.

И вдруг – такой поворот. С чего бы?

Конечно, можно предположить, что тем самым турецкий президент готовит почву для территориальных претензий на всякий случай. Дескать, мало ли как может повернуться ситуация в России через несколько лет. И нужно быть готовым ко всяким сценариям, даже фантастическим. В конце концов, кто в 1985 году мог поверить, что пройдёт всего лишь пятилетка, и распад могучего СССР из завиральной теории станет начавшейся реальностью.

С другой стороны, скандальная публикация в турецкой Haberler.com – это даже не Паваротти в напевах Рабиновича. Это пересказ обзора российской прессы, который подготовил московский корреспондент Би-би-си Стив Розенберг, обнаруживший, что на страницах «Московского комсомольца» появились мутные намёки на желание Турции предложить свою повестку в крымском вопросе. То есть, всё цитируемое про Крым появилось в российском СМИ, а остальное сделал корявый гуглоперевод с турецкого.

Выходит, это просто фейк? Но с чего тогда внезапно и дружно возбудились политики обеих стран?

Или всё же Турция – это такой стервятник, который сидит и ждёт, когда подраненный «русский медведь» обессилеет и сдохнет?