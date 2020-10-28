 

Минздраву стоит ограничить продажу настойки боярышника – нардеп Стефанишина

28.10.2020, 20:25, Новости дня

Чтобы лекарство не превращалось в доступный алкоголь, Министерство здравоохранения Украины должно прекратить предоставлять квоты на безакцизную продажу этилового спирта производителям настоек, считает народный депутат от партии “Голос, экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина. О проблеме немедицинского использования “Настойки боярышника” в Украине депутат написала 27 октября в блоге на “Украинской правде”.

По ее словам, у нынешней ситуации есть несколько негативных последствий. Среди них – ухудшение состояния общественного здоровья и потери госбюджета. Решить их, считает Стефанишина, несложно – стоит лишь сделать спирт для фармацевтики подакцизным.

“Еще в прошлом году был подготовлен проект изменений в постановление Кабинета Министров “Вопросы использования спирта этилового для производства лекарственных средств” №19 от 05.01.2011 г., позволяющее производителям настоек покупать этиловый спирт без уплаты акциза. Этот проект предусматривает отмену квот производителей настоек на безакцизный спирт. То есть заставляет их платить акциз – как это делают производители алкогольных напитков, – пишет народный депутат. – Но действующему руководству Минздрава такие нововведения почему-то неинтересны. Почему нынешний министр здравоохранения Максим Степанов медлит с подачей этих изменений уже почти семь месяцев пребывания в должности – большой вопрос. Ведь проект постановления и все необходимые цифры давно лежат на его столе”.

По словам Стефанишиной, запретить продажу настойки боярышника никто не может – она необходима некоторым категориям пациентов, но стоит существенно ограничить ее продажи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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