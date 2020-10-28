Мнение: Charlie Hebdo обидел Эрдогана?

28.10.2020, 20:20, Разное

Во всяком случае, Генпрокуратруа Турции начала расследование из-за вот этой вот карикатуры на президента Турции с подписью: «В частной жизни Эрдоган очень забавный».

Номер вышел только сегодня, а в Турции уже отреагировали: «Очевидно, что это продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны», — написал в твиттере глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Высказывание чиновника, по всей видимости, увидели в Генпрокуратуре. И возбудились.

Смотрю я на карикатуру и пытаюсь понять, а что в ней такого оскорбительного?

Если мне не изменяет память, Путин карикатуры в Charlie Hebdo не замечает. Хотя его тоже рисовали. Вот, например.

Или специально обученные люди в Кремле недорабатывают, не замечая Charlie Hebdo? Надо брать пример с Турции? И тоже обижаться на Charlie Hebdo?