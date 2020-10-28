Российские пилоты поразили журналистов Sohu полетом на Су-57 без кабины

28.10.2020, 20:17, Разное

Журналисты китайского издания Sohu рассказали о своих впечатлениях от испытаний новейшего российского истребителя Су-57. Авторов статьи поразил полет пилотов российских ВВС на самолете без кабины.

Накануне российский воздушный флот испытал новейший истребитель Су-57 в экстремальных условиях полета. Ролик с кадрами тестов обнародовало российское оборонное ведомство, видео сразу же вызвало ажиотаж в Сети. Впечатляющие сцены полета комментируют эксперты самых разных стран мира. Особое внимание проведенным мероприятиям уделили, как оказалось, СМИ Китайской народной республики. Публикацию о полетах разместило на своих страницах авторитетное издание Sohu. Его журналисты были поражены эксплуатацией самолета в специфических условиях.

Так, российские летчики провели полет при отсутствии без фонаря кабины, а также без части элементов ее остекления. Как заявили эксперты их КНР, их шокировали возможности нового российского истребителя-невидимки. В условиях открытой кабины воздушное судно двигалось, не сбавляя скорости. Интересно, что согласно кодификации НАТО российский Су-57 называется на Западе Felon, что переводится, как «Преступник». Многофункциональный истребитель принадлежит к пятому поколению и был разработан в 2002 году при сотрудничестве со специалистами Росавиакосмоса и ВВС России.

Первый полет воздушное судно, заменившее тяжёлый истребитель Су-27, совершило в 2010 году, а в 2017 году пилоты испытали на нем новые двигатели второго этапа «Изделие 30», которые будут установлены в серийном масштабе в 2023-2025 годах. Свое мнение по поводу увиденного выразили и многочисленные читатели издания. В удивленных комментариях, как пишет «Политэксперт», самолет из РФ подписчики Sohu называли «кабриолетом» и даже «скоростным мотоциклом».