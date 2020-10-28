 

В Apple намерены создать сверхпрочное стекло для защиты гибких дисплеев iPhone

28.10.2020, 20:17, Разное

В компании Apple намерены создать новое сверхпрочное стекло для защиты гибких дисплеев будущих iPhone. В настоящее время инженеры запатентовали усовершенствованную технологию для предотвращения появления трещин.
Складные и гибкие экраны имеют недостаточную прочность и даже небольшого усилия хватит для появления микротрещин. Они, в свою очередь, при каждом открывании/закрывании устройства разрастаются и приводят к заметному дефекту, впоследствии приводящему к поломке экрана. В Apple решили данный недочёт совершенно новым покрытием. Оно, при появлении микротрещины, будет заполнять её и таким образом предотвратит дальнейшее увеличение области разрыва. Помимо этого, новое покрытие будет располагаться прямо поверх дисплея и позволит существенно повысить прочность на разрыв. Это снизит вероятность прокола или появления царапин на экране.

Пока данная технология от Apple находится на стадии разработки. Об этом свидетельствует и массовая закупка у Samsung образцов гибких матриц. Несмотря на это, ждать появление iPhone со складным экраном в ближайшем времени не стоит, как и демонстрации рабочего прототипа фирменного защитного стекла.



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