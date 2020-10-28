Эксперты назвали профессии, которые вытеснит с рынка искусственный интеллект

28.10.2020, 20:17, Разное

Эксперты по электронике RS Components назвали современные профессии, которые через 10 лет вытеснит искусственный интеллект. Под угрозой увольнения находятся работники общепита и простые служащие на предприятиях.

Уже сейчас, в условиях пандемии, многие работодатели стараются минимизировать отсутствие людей в своих компаниях и рассматривают в качестве альтернативы машины с искусственным интеллектом. Они помогают не только автоматизировать процесс, но и экономить средства. Именно поэтому, уверены аналитики из Великобритании, к 2030 году 54% всех сотрудников, занятых в сфере общепита, потеряют свои рабочие места. Подобную тенденцию можно наблюдать и сейчас, так как многие потребители предпочитают онлайн-заказы еды в качестве альтернативы посещения ресторанов. Повара-роботы уже работают в некоторых учреждениях по всему миру и эта профессия также под угрозой.

Ещё одной сферой в зоне риска является промышленность. Любая монотонная работа, требующая выполнения простых и цикличных действий, будет неизменно автоматизироваться. Многие заводы и фабрики в современном мире переходят на использование роботов в силу их практичности. В свою очередь профессии юристов роботы заменить не смогут и в этом направлении искусственный интеллект через 10 лет не преуспеет.