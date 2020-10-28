 

Эксперты назвали профессии, которые вытеснит с рынка искусственный интеллект

28.10.2020, 20:17, Разное

Эксперты по электронике RS Components назвали современные профессии, которые через 10 лет вытеснит искусственный интеллект. Под угрозой увольнения находятся работники общепита и простые служащие на предприятиях.
Уже сейчас, в условиях пандемии, многие работодатели стараются минимизировать отсутствие людей в своих компаниях и рассматривают в качестве альтернативы машины с искусственным интеллектом. Они помогают не только автоматизировать процесс, но и экономить средства. Именно поэтому, уверены аналитики из Великобритании, к 2030 году 54% всех сотрудников, занятых в сфере общепита, потеряют свои рабочие места. Подобную тенденцию можно наблюдать и сейчас, так как многие потребители предпочитают онлайн-заказы еды в качестве альтернативы посещения ресторанов. Повара-роботы уже работают в некоторых учреждениях по всему миру и эта профессия также под угрозой.

Ещё одной сферой в зоне риска является промышленность. Любая монотонная работа, требующая выполнения простых и цикличных действий, будет неизменно автоматизироваться. Многие заводы и фабрики в современном мире переходят на использование роботов в силу их практичности. В свою очередь профессии юристов роботы заменить не смогут и в этом направлении искусственный интеллект через 10 лет не преуспеет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Фарион призвала русскоговорящих украинцев ехать жить в Россию

11.09 / Мнение: Новички и допинги

22.07 / Школьная форма: за и против

13.10 / На берегу Бабьего Яра

04.07 / Дочь Михаила Турецкого Сарина ждет ребенка

07.07 / Вышивка шарфов, плетение корзин и создание семенных бомб: королева Рания с дочерью Иман посетили Умм-Кайс

14.10 / Коронавирус может вызвать необратимую потерю слуха

09.09 / «Дело профессоров»

01.09 / Его Художество

09.09 / Песков: прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска