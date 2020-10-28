Мнение: В 10 раз меньше комбайнов, креативная реклама BMW и провал конкурентов Суперджета

28.10.2020, 20:10, Разное

1. Хотя на дворе уже 2020 год, многие картинно возмущаются снижением надоев чугуна: дескать, Россия теперь производит на порядок меньше единиц сельхозтехники, чем в советские времена. Автор канала «Сделано у нас» разобрал этот миф подробно и с фотографиями:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/pochemu-v-sssr-na-rostselmashe-delali-85-000-kombainov-a-seichas-okolo-8-tys-smotrite-na-foto-sami-vse-poimete-5f69e79d3557c51afd8abfdc

Летом я побывал на заводе Ростсельмаш, и осмотрел практически всё производство этого гиганта. Побывал я и в том самом цехе, в котором в 1985 году установили рекорд производства. Здесь, на конвейере тогда произвели 85 тысяч комбайнов СК-5 “Нива”.

Сегодня Ростсельмаш производит 6-8 тысяч комбайнов. Это даёт повод говорить о катастрофическом падении производства на Ростсельмаше. Казалось бы – а с чем тут спорить – цифры налицо. Падение более чем в 10 раз, это же факт!

Но как там говорил Марк Твен: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Это, конечно, не значит что любая статистика хуже лжи, как это трактуют некоторые, когда им такая трактовка выгодна. Это означает другое: любая статистика хуже лжи, когда она приводится без понимания того, на чём основана эта статистика. <…>

…подумайте, почему в 1985 году смогли произвести 85 тысяч комбайнов в одном сравнительно небольшом цеху, а в 2020 году задействовано 2 цеха, причём второй гораздо больше, чем первый, но производят в 10 раз меньше машин? <…>

Современные модели по отношению к старым это как “Кукурузник” по отношению к МС-21. Если я и преувеличил, то не сильно. Даже кормоуборочная “Эфка” выглядит словно космический корабль на фоне “Нивы”.

Вот почему сегодня на Ростсельмаше загружены оба конвейера, но производят в 10 раз меньше в штуках. Потому что современный комбайн в разы сложнее, надежнее, производительнее.

Цех по выпуску мощных комбайнов Дон-1500 был построен на Ростсельмаше в 1986 году, то есть замена количества на качество началась ещё в советские времена.

Пожалуй, если бы вся советская промышленность вовремя переходила на новые технологии, вовремя закрывала бы устаревшие цеха и заводы, советская экономика выдержала бы Перестройку. К сожалению, для успешной модернизации необходимы здоровый капитализм и частная собственность, а с этим в СССР были большие проблемы.

2. «Их нравы». Креативная реклама BMW:

https://9gag.com/gag/aYyvxgx

3. Как пишет коллега genby, дела у конкурентов нашего Суперджета идут паршиво:

https://genby.livejournal.com/866497.html

Источники, близкие к Mitsubishi Heavy Industries Ltd. сообщают о возможности резкого сокращения штата и бюджета, связанных с разработкой первого в Японии пассажирского самолета, произведенного в Японии, что фактически заморозит производство на фоне падения спроса, вызванного пандемией.

Японская попытка создать свой коммерческий самолет Mitsubishi Regional Jet окончилась провалом. Его начали проектировать в 2008 году, полететь он был должен в 2013. Первый полет MRJ90 состоялся 11 ноября 2015 года. Mitsubishi объявило задержку первой поставку MRJ, до середины 2018 года, потом Mitsubishi отложило первую поставку до середины 2020 года. Сейчас объявит что поставлять не сможет, обвинив в этом пандемию. Всего было истрачено 5,25 млрд долларов.

25 июня 2019 Mitsubishi Heavy Industries (материнская компания MITAC) договорилась с канадцами о покупке их программы CRJ (Canadair Regional Jet) за 550 миллионов долларов <…>

Одним ударом уничтожены программы (Mitsubishi Canadair Regional Jet) создания региональных самолетов у японцев и канадцев. <…>

У Китая были все козыри. Им не надо было изобретать двигатель, у них был General Electric CF34-10A. Производство MD-80 находилось на китайской территории, бери чертежи и делай. На разработку потратили 8 млрд долларов, в 3 раза больше, чем в России. Разработку начали на 4 года раньше чем в России. Тем не менее, гонка с Россией ими проиграна. Китайцы выпустили всего лишь 33 самолета, в разы меньше, чем Суперджетов.

Пока Россия создаёт новый чисто российский двигатель для Суперджета, китайцы продолжают бороться с лишним весом и решают проблемы с крыльями. О своём китайском двигателе они даже не помышляют.

На рынке региональной авиации остается только бразильский Embraer и европейский Airbus. Но и у Embraer дела идут плохо. Настолько плохо, что в 2018 года он решил продаться Boeing. Из-за пандемии 27 апреля 2020 Boeing отказался покупать Embraer за $4,2 млрд. С начала пандемии акции Embraer рухнули в 3 раза… <…>

Японцы и канадцы умерли. Аэробусы слишком дорогие. Китайцы не имеют своего двигателя и до сих пор не исправили детские “болезни” планера. Их единственный успех – продажа 4 самолета в Конго. Ныне есть шанс подмять под себя весь рынок региональной авиации, ведь эпидемия Ковида не будет вечной.