Вопрос дня: Зачем нужен всеобщий масочный режим?

28.10.2020, 20:08, Новости дня

Защита дыхательных путей уменьшает риск инфицирования.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекций в РФ вновь введен масочный режим. Теперь повсеместный. Это значит, что в транспорте, общественных местах, на автостоянках и даже в лифтах многоквартирных домов нужно быть в маске. Масочная мера распоряжением Роспотребнадзора стартовала 28 октября.

Причина повторного введения масочного режима для населения одна – рост числа выявленных заражений. И маска – это проверенный способ повлиять на распространение болезни.

Как эта система работает в масштабах страны? Если все будут соблюдать масочный режим честно, а не пытаться надевать шарф на нос на пять минут у кассы в магазине, чтобы разрешили оплатить и забрать товар, то мы получим массовую и, что особенно важно, осознанную безопасность.

Применение медицинских масок традиционно входит в состав комплекса мер инфекционного контроля, предписанного Всемирной организацией здравоохранения и может способствовать ограничению распространения ряда вирусных инфекций, в том числе COVID-19. С точки зрения ВОЗ, классическая одноразовая маска – это и защита для здорового человека (если вдруг случится контакт с тем, кто заражен коронавирусом), и контроль передачи инфекции (то есть ношение маски заболевшими должно быть априори постоянным).

При этом маски должны носить и те, кто здоров внешне: у вируса может быть как инкубационный период, так и есть болеющие бессимптомно люди. То, что у человека нет температуры или он не кашляет, не означает того, что человек не опасен для окружения.

«Каждому нужна маска, потому что он не только тем самым себя защищает от вирусных инфекций, но он также не даёт заразиться другим больным, которые могут иметь очень серьёзные заболевания, сопровождающиеся иммунодефицитом, онкологическими процессами. Это позволяет таким пациентам получать полноценную медицинскую помощь», – уверен доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства» Александр Чечёткин.

О том, что без маски заразиться легче, чем это представляется обывателю, напоминает и главный специалист-оториноларинголог ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор Яков Накатис.

«Маска предохраняет. Мы заговариваем, у нас вылетают частицы слюны изо рта на 20-30 сантиметров. Мы их просто не видим, но можем увидеть на мобильном телефоне, который периодически протираем. Мало того, в душном помещении или проходя мимо какого-то человека, мы ощущаем его запах, будь то дезодорант или пот, а это значит, частички от этого человека попадают к нам в верхние дыхательные пути, включая микробов» – объяснил принцип движения частиц ученый.

А если пройти мимо того человека, у которого ковид? Если вы оба без масок – заражение гарантировано.

Рекомендация ВОЗ по масочному режиму и эффективности их использования дается в документах с оговоркой: «Независимо от применения масок первоочередное значение в профилактике передачи COVID-19 от человека к человеку имеет тщательное соблюдение гигиены рук, безопасной дистанции и других мер ПИИК». Но если из этого уравнения вычесть маски – другие профилактические меры не сработают. Именно поэтому ношение маски становится базовым системным принципом профилактики и предотвращения новых заражений.

Вдобавок к этому обязательный масочный режим оказывает дисциплинарный эффект, что тоже полезно в ситуации с всплесками ковида. Выделяться в толпе отсутствием маски на лице готовы не все.

Необходимость в ношении масок исчезнет тогда, когда люди будут обеспечены вакциной от коронавируса. Такие перспективы масочного режима озвучила сегодня на форуме «Здоровое общество» руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

«Мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», – цитирует главного государственного санитарного врача «Интерфакс». Но пока важнейшим инструментом для предотвращения распространения заболевания остаются маски.