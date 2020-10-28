Мнение: Гони ее прочь, тугу-печаль

28.10.2020, 20:05, Разное

"…Для повышения эффективности информирования населения о мерах профилактики COVID-19 решено, что эксперты министерства здравоохранения должны координировать свою работу со СМИ, сообщила пресс-служба Минздрава России…"

В переводе на понятный язык это означает, что теперь без согласования позиции эксперта с Минздравом ему запрещено озвучивать свою точку зрения на ситуацию с коронавирусом и борьбой с ним.

Это примерно как если бы судмедэксперт или там эксперт-баллистик давал свое заключение, предварительно согласовав его со следователем – согласен ли следователь с заключением или его нужно немножечко подкорректировать в правильную сторону. При всей вакханалии, которая творится в российской правоохранительной и правоприменительной практике, подобного рода вещи пока не легализованы, хотя, конечно, эксперт вполне способен дать то заключение, которое от него ждут. История с Кунгуровым и десятками других, чьи тексты или высказывания досконально изучали эксперты неизвестной профессии, давая заключения, по которым их упекали за решетку, вполне известны.

В любом случае речь идет о цензуре, причем цензуре весьма опасной – а что, если Минздрав ошибается, а вот эксперт – нет? Речь-то идет о здоровье и жизни миллионов людей, кого затрагивают мероприятия по истреблению зловредного вируса. Эдак недолго и до известного анекдота, когда тараканов выводят путем поджога дома. Кстати, нынешняя борьба с коронавирусом очень сильно напоминает именно такую стратегию. Теперь критиковать или высказывать несогласованную точку зрения будет запрещено. Прочь сомнения. "…Гони её прочь, тугу-печаль. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах…"©