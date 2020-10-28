У берегов Австралии обнаружен 500-метровый коралловый «небоскреб»

28.10.2020, 19:59, Разное

У берегов Австралии океанологи обнаружили 500-метровый коралловый «небоскрёб». Ширина его основания составляет 1,5 километра и подобное природное строение превышает большинство объектов, созданных человеком.

Столь внушительный коралловый «небоскрёб» долгое время оставался незамеченным на фоне других объектов на Большом барьерном рифе. Увидеть всю масштабность учёным удалось только 20 октября, когда они занялись созданием детальной карты этой местности. Пять дней спустя исследователи уже погружали подводного робота SuBastian для изучения строения найденного рифа. Оказалось, что его высота составляет 500 метров и до поверхности воды ему не хватает всего 40 метров. Венди Шмидт, являющаяся основателем Института океана имени Шмидта, не оставила без внимания такую находку. Она отметила, что подобные открытия демонстрируют как мало человечество знает об окружающем мире, пишет «РИА Новости».

Большой барьерный риф у берегов Австралии является крупнейшим скоплением кораллов во всём мире. Он простирается на 2,5 тысячи километров вдоль побережья материка, а его площадь составляет около 344 тысяч квадратных километров.