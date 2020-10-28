 

У берегов Австралии обнаружен 500-метровый коралловый «небоскреб»

28.10.2020, 19:59, Разное

У берегов Австралии океанологи обнаружили 500-метровый коралловый «небоскрёб». Ширина его основания составляет 1,5 километра и подобное природное строение превышает большинство объектов, созданных человеком.
Столь внушительный коралловый «небоскрёб» долгое время оставался незамеченным на фоне других объектов на Большом барьерном рифе. Увидеть всю масштабность учёным удалось только 20 октября, когда они занялись созданием детальной карты этой местности. Пять дней спустя исследователи уже погружали подводного робота SuBastian для изучения строения найденного рифа. Оказалось, что его высота составляет 500 метров и до поверхности воды ему не хватает всего 40 метров. Венди Шмидт, являющаяся основателем Института океана имени Шмидта, не оставила без внимания такую находку. Она отметила, что подобные открытия демонстрируют как мало человечество знает об окружающем мире, пишет «РИА Новости».

Большой барьерный риф у берегов Австралии является крупнейшим скоплением кораллов во всём мире. Он простирается на 2,5 тысячи километров вдоль побережья материка, а его площадь составляет около 344 тысяч квадратных километров.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / iPhone 12 получат совсем маленькие аккумуляторы

31.07 / Задержание россиян в Белоруссии сделало Лукашенко нерукопожатным для Кремля – эксперт

02.07 / MTV перезапустит популярный мультсериал «Бивис и Баттхед»

11.07 / Татьяна Брухунова вызвала споры из-за своей генетической особенности

14.07 / Ученые рассказали о влиянии кишечных бактерий на вес человека

01.09 / Мнение: Билет

31.07 / “Спутник, водка, токамак”

09.07 / Мнение: Яхта Абрамовича, или почему коммунизм не взлетел

05.10 / Скандалы: Совладельца «Юлмарта» приговорили на островах

27.09 / Новые запреты от Лукашенко, самая большая медицинская маска в мире, пострадавшая от депутата Госдумы датская черепаха и новая книга Джоан Роулинг в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска