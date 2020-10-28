Ученые назвали рот основным источником распространения коронавируса

28.10.2020, 19:59, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучали нюансы распространения коронавируса в организме человека. Итоги показали, что наиболее благоприятным местом для воспроизведения SARS-CoV-2 является рот.

Отмечается, что научная работа ученых, представляющих Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл и Национальный институт стоматологических и черепно-лицевых исследований, была сосредоточена на изучении именно упомянутого органа человека, а не носа или легких, традиционно рассматриваемых в подобных случаях медиками. Результаты показали, что коронавирус способен проникать в полость слюнных желез, где начинает массово воспроизводиться. Зачастую такой процесс, вследствие проглатывания человеком инфицированной слюны, способствует попаданию в желудочно-кишечный тракт либо аспирации в легкие, приводящей к пневмонии.

Как полагают специалисты, итоги исследования являются наилучшим доказательством особой важности такой карантинной меры, как ношение защитной маски. Впрочем, результаты исследования еще не прошли экспертную оценку и пока были опубликованы лишь на сервере предпринтов medRxiv.