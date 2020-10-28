 

Ученые назвали рот основным источником распространения коронавируса

28.10.2020, 19:59, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучали нюансы распространения коронавируса в организме человека. Итоги показали, что наиболее благоприятным местом для воспроизведения SARS-CoV-2 является рот.
Отмечается, что научная работа ученых, представляющих Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл и Национальный институт стоматологических и черепно-лицевых исследований, была сосредоточена на изучении именно упомянутого органа человека, а не носа или легких, традиционно рассматриваемых в подобных случаях медиками. Результаты показали, что коронавирус способен проникать в полость слюнных желез, где начинает массово воспроизводиться. Зачастую такой процесс, вследствие проглатывания человеком инфицированной слюны, способствует попаданию в желудочно-кишечный тракт либо аспирации в легкие, приводящей к пневмонии.

Как полагают специалисты, итоги исследования являются наилучшим доказательством особой важности такой карантинной меры, как ношение защитной маски. Впрочем, результаты исследования еще не прошли экспертную оценку и пока были опубликованы лишь на сервере предпринтов medRxiv.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Последствия «сладкой жизни»: избыточное потребление фруктозы вызывает ожирение печени

19.09 / Мнение: Сказка про белого бычка

27.09 / Мнение: Как меня отсняли для «Центрального телевидения»

06.07 / Мнение: Гражданская казнь и красный террор

09.07 / Их разыскивает Лондон

10.08 / Павел Прилучный сводил 4-летнюю дочку Мию на маникюр

28.07 / Это не просто головная боль… Главные вопросы о мигрени

17.10 / Ученые заявили, что окситоцин может вызывать асоциальное поведение

10.07 / Адвокатов по делу Ефремова из-за саморекламы могут лишить лицензии

15.10 / Мнение: О сенсационном втором отравлении Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска