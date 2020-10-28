Ани Лорак записала с 9-летней дочерью песню «Колыбельная медведицы»

28.10.2020, 19:59, Разное

Ани Лорак решила приобщить к шоу-бизнесу свою 9-летнюю дочку. Вместе с маленькой Софией артистка записала песню «Колыбельная медведицы».

Нередко дети популярных артистов следуют по стопам звездных родителей. На музыкальном поприще дебютировали дочери Натальи Ионовой (Глюкозы), Ирины Салтыковой, Алсу, сын певца Эмина. К списку начинающих артистов добавилась и дочь украинской певицы Ани Лорак София. Девочке сейчас 9 лет, но она уже подает надежды на успешную карьеру в шоу-бизнесе. София родилась в браке Ани Лорак с бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу. Сейчас Каролина Куек (настоящее имя артистки), как сообщают СМИ, в отношениях с Егором Глебом, известным саунд-продюсером.

Принимал ли он участие в записи новой песни, пока не известно, как и то, насколько он ладит с Софией. Сама Ани Лорак воздерживается от каких-либо комментариев о своей личной жизни. Однако в соцсетях певица нередко публикует фотосессии дочери и рассказывает о ее творческих успехах. Стоит отметить, что наследница звезды уже неоднократно выступала на сцене вместе с мамой. Также она профессионально занимается вокалом, что должно помочь ей в будущем в покорении шоу-бизнеса. Новая творческая работа Софии – песня «Колыбельная медведицы», известному треку из советского мультфильма «Умка». Причем запись, как отмечает Ани Лорак, будет включена в онлайн-концерт Союзмультфильма, который состоится 30 октября в пятницу.

Интересно, что сама идея дуэта с дочкой пришла в голову исполнительнице случайно. 9-летняя София сразу же приняла мамино предложение, ведь она давно играет в школьном театре, причем только главные роли. Еще одним опытом стало участие в записи клипа на песню «Твоей любимой», который, как пишет «Глобалмск», Ани Лорак посвятила межнациональным отношениям и пониманию между людьми разного возраста.