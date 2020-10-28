В Саратове арестовали выбросившую детей из окна женщину

28.10.2020, 19:59, Новости дня

Следственное управление СК по Саратовской области добилось ареста 39-летней жительницы, выбросившей из окна своих дочерей пяти и восьми лет.

«По данным следствия, 17 октября 2020 года в дневное время женщина с целью причинения смерти своим малолетним дочерям пяти и восьми лет выбросила их из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже. Дети были госпитализированы в лечебное учреждение. В настоящее время старшая девочка выписана из больницы, младшая находится на стационарном лечении», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что обвиняемая заключена под стражу на два месяца.

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