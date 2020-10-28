 

В Саратове арестовали выбросившую детей из окна женщину

28.10.2020, 19:59, Новости дня

Следственное управление СК по Саратовской области добилось ареста 39-летней жительницы, выбросившей из окна своих дочерей пяти и восьми лет.

«По данным следствия, 17 октября 2020 года в дневное время женщина с целью причинения смерти своим малолетним дочерям пяти и восьми лет выбросила их из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже. Дети были госпитализированы в лечебное учреждение. В настоящее время старшая девочка выписана из больницы, младшая находится на стационарном лечении», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что обвиняемая заключена под стражу на два месяца.

Ранее в Новосибирской области 14-летняя девочка родила ребенка и решила спрятать его в морозильную камеру от родителей, вследствие чего младенец скончался.

Летом на одном из федеральных каналов рассказали историю 13-летней школьницы, забеременевшей, как она говорила, от 10-летнего мальчика. Ребенок родился 16 августа. У многих возникали сомнения, действительно ли отцом ребенка является 10-летний друг девочки. Позднее стало известно, что отцом ребенка является 15-летний подросток.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Москвичей предупредили о «барическом дне»

06.09 / N-TV – главы немецких регионов не поддержали идею остановки «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным

04.10 / Кремль назвал условие ввода российских миротворцев в Карабах

21.07 / Антирекорд недели. Водитель Renault Duster нарушил скоростной режим в Украине 23 раза

11.08 / Голливуд убирает из фильмов острые моменты, чтобы угодить китайским цензорам

12.08 / Астронавт НАСА показал Бейрут после взрыва из космоса

05.07 / Памятник Колумбу снесли в Балтиморе в День независимости США

27.09 / Во время крушения АН-26 погиб сын депутата Николаевского областного совета

10.08 / Жителя Омска отдали под суд за изрубленную мачете иномарку

07.09 / Кремль выразил обеспокоенность вспышкой напряженности в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска