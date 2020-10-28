 

Мнение: Родила дома в 14 и спрятала ребенка в морозилке

28.10.2020, 19:55, Разное

Че там по сексуальному воспитанию? Может уже пора рассказывать подросткам, что бывает, если не предохраняться?

В каком-то поселке Новосибирской области 14-летняя школьница самостоятельно родила ребёнка дома в своей комнате и спрятала его в морозилку. Новорожденный погиб.

Не, ну девка самостоятельная, конечно, – сама родила, сама убила. Самое интересное, что никто не знал о беременности, ни родители, ни учителя! Во время родов родители, кстати, были дома, занимались привычными делами: мать мыла посуду, отец был занят во дворе по хозяйству. И так же привычно не обращали внимания на свою дочь, которая оказалась в чудовищной ситуации.

Родив, школьница положила ребенка в пакет и отнесла в гараж в холодильник. И только ночью маман услышала, что дочь стонет, и вызвала скорую.

Говорят, девятиклассница училась хорошо, но состояла на учёте ПДН из-за постоянных прогулов в школе. Отец погибшего младенца – такой же школьник, только на 2 года старше. Но у него появилась другая, поэтому бывшая подруга справлялась с трудностями в одиночестве.

Это жуткая история о том, как даже самые близкие люди могут быть безразличны к твоим проблемам. О невнимательности учителей. Об отсутствии какого-либо сексуального образования. Мне жаль девчонку. Ей всего 14, а уже столько дел наворотила и как ей дальше с этим жить. Надеюсь, найдутся психологи, которые смогут помочь. На родителей надежды у нее, по всей видимости, нет.

А вообще могла бы поступить, как многие делают в ее ситуации: получить денег от государства, жить на пособия и скинуть мелкого предкам. Рабочая схема.

Источник: Достало



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