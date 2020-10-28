 

Госдума окончательно приняла закон о приоритете национального права над международным

28.10.2020, 19:50, Разное

Госдума 28 октября приняла в третьем чтении законопроект «О безопасности». Соответствующие документы опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, решения межгосударственных органов, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению в России, таким образом установлен приоритет Конституции над нормами международного права. В законопроекте также запрещается высшим членам Совета Безопасности открывать и иметь счета и хранить наличные в иностранных банках.

Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа глава государства будет назначать после консультаций с Советом федерации. Законопроект, принятый сегодня, закрепляет это полномочие Совфеда.

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Накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроекты «О правительстве» и «О Конституционном суде (КС)». Самой обсуждаемой стала поправка о запрете публиковать «особое мнение» судьи КС, в котором он может сформулировать свою позицию, если не согласен с решением коллегии или с приговором. Согласно новому проекту закона, судьям КС запретят обнародовать «особое мнение» и ссылаться на него, а также в какой-либо форме критиковать решения суда.

Все законопроекты стали продолжением конституционных поправок и принятия новой Конституции на общероссийском голосовании. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента РФ Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу 4 июля после подписания указа.

Источник: Новая газета



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