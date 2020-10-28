 

Продажи пикапов в РФ сократились на 15%

28.10.2020, 19:45, Новости дня

На российском рынке за период с января по сентябрь удалось реализовать на российском рынке свыше 9,5 тысяч пикапов.

Аналитики констатировали, что данные автомобили сумели существенно превзойти те показатели, которые зафиксировали годом ранее. Самыми продаваемыми у россиян остались отечественные пикапы UAZ Pickup, который оформили свыше 2 тысяч покупателей. Кроме того, этот результат на 44% уступает прошлогодний результат.

Кроме того, на второй строчке в рейтинге пикапов оказался японский экземпляр Toyota Hilux, который выбрали более 1,7 тысяч клиентов при падении продаж на 14%. В тройку самых продаваемых вошли пикапы Mitsubishi L200, которые выбрали более 1400 отечественных клиентов с увеличением спроса на 12%.



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