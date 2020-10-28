 

Компания JAC в РФ сертифицировала кроссовер JAC S7

28.10.2020, 19:45, Новости дня

Китайская компания JAC в скором времени начнет продажи на российском рынке новый паркетник JAC S7, который имеет семиместный салон.

В частности, модель уже прошла этап сертификации и данные об автомобиле уже опубликованы в базе Росстандарта. Кроме того, специалисты ранее анонсировали, что кроссовер JAC S7 имеет 1,5-литровый бензиновый мотор, который выдает 150 л.с. мощности. Также значится, что новинка имеет роботизированную трансмиссию или механическую коробку передач в разных комплектациях.

Покупателям в РФ предложат кроссовер JAC S7 только с передним приводом. Новшествами называют, кнопочный запуск двигателя, бесключевую систему доступа, а также камеру кругового обзора. Серийный выпуск паркетника JAC S7 осуществляется на заводе в Казахстане.



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