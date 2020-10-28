В ряде регионов СИЗ и лекарств для COVID-19 хватит на 2 недели – Голикова

28.10.2020, 19:40, Разное



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«Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно», – цитирует ТАСС вице-премьера.

Наибольшую обеспокоенность вызывает обеспеченность больниц средствами индивидуальной защиты и лекарствами — по словам Голиковой, в некоторых регионах их запаса хватит на две недели и даже меньше. Чиновница призвала правительства субъектов федерации обратить «самое серьезное внимание на эту проблему».

Голикова добавила, что ситуация с COVID-19 в РФ очень неровная: например, в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в то время как в 29 регионах ситуация относительно стабильна. Причем в 19 из них эта стабильность весьма условна: прирост новых заболевших прекратился после ряда ежедневных антирекордов.

Премьер-министр также отчиталась о возможностях коечного фонда — по ее словам, на сегодняшний день свободно более 19% коек в российских больницах.

«На сегодняшний день в стране развернуто 223,1 тыс. ковидных коек, из них 123 тыс. коек оснащены подачей кислорода и 28,4 тыс. коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда. При этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятость кое составляет более 90%. В пяти [регионах] занято более 95% коечного фонда», – сказала чиновница.

О проблеме дефицита медицинских кадров Голикова не упомянула, озвучив лишь численность медицинского персонала и студентов медвузов, которые мобилизованы для работы в ковидных госпиталях.

«Сегодня почти 82 тыс. врачей, 128 тыс. медицинских работников и 58 тыс. младшего медицинского персонала оказывают помощь ковидным больным. Это не все: привлечено более 24 тыс. студентов вузов и колледжей, более 11 тыс. ординаторов и 500 педагогов», – отметила Голикова.

По мнению президента Владимира Путина, все происходящее не свидетельствует о том, что РФ столкнулась со второй волной коронавируса, которую предрекали эпидемиологи со всего мира.

«Мы не говорим там о какой-то второй волне, но как вот мы совсем недавно, еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и реагировать эффективно, своевременно реагировать на происходящие события», – подчеркнул глава государства.