 

Renault с 2021 года возрождает марку Moskvitch для европейского рынка

28.10.2020, 19:37, Разное

Компания Renault подтвердила планы по выпуску автомобилей под советской маркой Moskvitch во втором кварте 2021 года. При этом они будут продаваться только в отдельных странах Западной Европы и Скандинавии.

В компании пояснили, что в условиях пандемии коронавируса и сопутствующего падения экономики в Европе вновь появился спрос на «недорогие, но надёжные автомобили».

«В ряде европейских и скандинавских стран бренд Moskvitch до сих пор ассоциируется с качеством, прочностью, долговечностью. В 2015 году компания Renault зарегистрировала права на эту марку, а во втором квартале 2021 года будет рада представить своим покупателям новую линейку Renault Moskvitch – такую же надёжную, как их предшественники, но современную и целиком отвечающую стандартам безопасности», – говорится в пресс-релизе.

Для линейки разработана принципиально новая платформа, которую по данным западной автомобильной прессы, сейчас испытывают сразу на 12 полигонах и в реальных условиях. В России новый «Москвич» пока не появится, однако в случае успеха модели на проверенных рынках, руководство Renault рассмотрит возможность его производства на мощностьях автозавода в Тольятти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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