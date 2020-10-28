Статус “свободен”: Люк Эванс расстался с бойфрендом

28.10.2020, 19:30, Разное

Британский актер Люк Эванс, известный, в том числе, по роли Барда Лучника в трилогии Питера Джексона “Хоббит”, расстался с бойфрендом Рафой Оларрой. Доказательством тому стала их “отписка” друг от друга в Instagram, к тому же, 41-летний Эванс удалил и все их совместные снимки.

Рафа Оларра и Люк Эванс Рафа живет в Майами и является арт-директором Faena – сети роскошных отелей, расположенных в Майами-Бич и Буэнос-Айресе. До переезда в Америку уроженец Аргентины учился в Мадриде. Пара начала встречаться летом 2019 года и официально обнародовала свои отношения в социальных сетях в феврале 2020-го. Как сообщает Just Jared, Эванс и Оларра первые несколько месяцев после начала пандемии коронавируса провели вместе во Флориде. Затем летом они отправились в Англию и Испанию, после чего – в Австралию, где Люк снимается в сериале “Девять идеальных незнакомцев” с Николь Кидман. Что послужило причиной расставания пары, неизвестно.

Рафа Оларра и Люк ЭвансЖивя в Лондоне, я никогда не пытался спрятаться. Моя ориентация никогда не будет большой проблемой для меня,- заявил Эванс еще в 2002 году. О других знаменитых мужчинах, равнодушных к женскому полу, можно узнать из нашей галереи.

Рафа Оларра и Люк ЭвансКликните на фото для просмотра галереи