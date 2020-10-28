Бренд Goodram представил биоразлагаемую USB-флешку

28.10.2020, 18:50, Разное

Польская компания Wilk Elektronik SA, которой принадлежит бренд Goodram, представила биоразлагаемую USB-флешку UME3 Eco Friendly из переработанных материалов. Устройство не боится влажности и легко отслужит весь срок эксплуатации.

Об этом заверяет сам производитель, указывая и особенности именно их флеш-накопителя. Он, в отличии от других флешек, изготовлен на 85% из переработанных материалов и корпус устройства легко разлагается без вреда для окружающей среды. При этом сам процесс разложения начнётся только после того, как пользователь выбросит накопитель в утиль, и он определённое время пролежит на открытом воздухе. В повседневной жизни при ежедневной эксплуатации флешка ничем не будет отличаться от обычной и её корпус, как и пластиковые аналоги, сможет легко выдержать брызги воды.

Несмотря на имеющуюся информацию о технических характеристиках Goodram UME Eco Friendly, точная дата запуска серийных продаж и цены не называются. Устройство предлагается только в коричневом цвете, а объём памяти составляет 16, 32 или 64 Гб. Имеется интерфейс USB 3.0. Максимальная скорость чтения составляет 60 Мб/сек., а записи – 20 Мб/сек.