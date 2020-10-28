Певица Юлия Волкова возвращается на сцену после тяжелой болезни

28.10.2020, 18:50, Разное

Певица Юлия Волкова, которая получила известность во время работы в группе «Тату», планирует снова выступать на сцене после тяжелой болезни. К знаменитости спустя несколько лет молчания вернулся голос.

В последнее время Юлия Волкова не выступала на сцене и не работала над новым музыкальным материалом. Артистка в основном уделяла внимание своему здоровью и личной жизни. Периодически распространялись слухи о возвращении исполнительницы на эстраду, но они подтвердились только сейчас.

Юлия Волкова на сегодняшний день принимает участие в одном из телепроектов, который скоро стартует на телевидении. Идея шоу – напомнить о забытых звездах, внезапно пропавших с радаров. Сама же экс-солистка группы «Тату» является самой молодой участницей. Когда ей поступило предложение, она долго думала, сможет ли выступать, поскольку не делала этого несколько лет. Организаторы пообещали сильно не нагружать голосовые связки знаменитости.

Напомним, что восемь лет назад у Юлии Волковой диагностировали рак щитовидки. Близкие артистки думают, что она испортила здоровье из-за стремительной карьеры. Артистка прошла через операцию по удалению опухоли. Во время хирургического вмешательства был поврежден голосовой нерв. Сначала Волкова говорила только шепотом, а потом получалось делать это громче. В периоды, когда здоровье позволяло, исполнительница выпускала несколько песен, но они не помогли вернуться на эстраду. С тех пор артистка перенесла еще несколько операций. Последняя была проведена в начале нынешнего года в одной из американских клиник.