“Дом-2”: Александра Гозиас стала мамой во второй раз

28.10.2020, 18:50, Разное

Бывшая участница скандального реалити «Дом-2» Александра Гозиас стала мамой во второй раз. Пост о радостном событии знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На обнародованном фото Александра Гозиас предстала с новорожденным ребенком в руках. Она сообщила, что стала мамой во второй раз и о том, что чувствует себя абсолютно счастливой. Знаменитость выразила благодарность медицинскому персоналу за прекрасные роды.

Александра Гозиас отметила, что рожала в роддоме ЦКБ, где присутствует новое оборудование, можно выбрать комфортную палату. Отдельно экс-участница «Дома-2» похвалила еду. Знаменитость хотела родить малыша 27 октября, и ее желания осуществились.

Поклонники поздравили блогера с рождением ребенка. Имя отца своего ребенка Гозиас не разглашает. От предыдущих отношений у нее растет дочь, которую зовут София. Девочка появилась на свет в союзе Гозиас с Ильей Кротковым. С ним она познакомилась на съемочной площадке «Дома-2». Маленькая София отлично поладила с новым избранником матери. Несмотря на то, что молодой человек знаменитости никогда не был женат и не имел детей, он легко нашел общий язык с ее дочерью.