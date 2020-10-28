Главным редактором «Шарли Эбдо» оказался Эммануэль Макрон

28.10.2020, 18:37, Разное

В ходе расследования, проведённого журналистами турецкого издания Hurriyet, выяснилось, что непосредственное влияние на информационную повестку французского сатирического журнала Charlie Hebdo осуществлял его теневой главный редактор — президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные расследователям подразделением кибератак внешней разведки Турции.

Автор материала Усама Усульмез рассказывает, что Макрон пришёл в издание путём аутсорсинга в 2012 году под псевдонимом «Жак Маньяк» и отправлял карикатуры в редакцию через мессенджеры. При этом будущий глава государства не афишировал своего имени, чтобы не потерять популярность у мусульман Франции. После победы на выборах Макрон фактически вынудил собственников Charlie Hebdo передать редакционную политику под свой контроль. Он внимательно читал каждый номер издания перед публикацией и вносил правки. Как показывает переписка двух сотрудников СМИ, именно французский лидер требовал усиливать давление на мусульман при помощи провокаций. Также установлено, что перу Макрона принадлежит карикатура на пророка Мухаммеда, спровоцировавшая расстрел редакции Charlie Hebdo 7 января 2015 года.

Даже после парижской трагедии Макрон решил не менять редакционную политику и продолжил настаивать на публикации новых карикатур антиисламского характера. Автор расследования добавляет, что частые сатирические изображения в журнале президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана тоже одно из требований Макрона, так как он видит в нём одного из главных геополитических противников и имеет личную неприязнь.