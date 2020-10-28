 

Вопрос закрытия украинских границ для иностранцев из-за COVID-19 пока не рассматривается – Кулеба

28.10.2020, 18:20, Новости дня

Украина не планирует запрещать въезд иностранцам в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, которое вышло 28 октября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Пока [вопрос запрета на въезд в Украину иностранцам] не рассматривается. Когда начиналась эпидемия, было много неизвестного об этом вирусе, и было много резких экспериментальных движений во всех странах. Но за то время, которое мы все прожили с пандемией, и сейчас, имея нынешние цифры, весь мир взвешивает решение уже исходя из имеющегося опыта”, – сказал министр.

По его словам, пандемия “разрушает не только здоровье, но и экономику”.

“При таких обстоятельствах любое ответственное правительство будет искать сбалансированные решения, которые позволяют и противодействовать пандемии, и подпитывать экономику. В этом плане авиакомпании, гостиницы, туристы – это тоже важный элемент для подпитки украинской экономики”, – сказал Кулеба.

Решение закрыть границу Украины для иностранцев было принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. По официальной информации, из-за ухудшения эпидемической ситуации. “Европейская правда” писала со ссылкой на источники, что действия Кабмина были продиктованы стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

Ограничения действовали с 28 августа по 28 сентября. Они не коснулись тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 28 октября в Украине зафиксировано 363 075 случаев коронавирусной инфекции, из них 7474 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 6755 пациентов с COVID-19, вылечились 148 642.

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 октября число инфицированных превысило 44 млн человек, 1 млн 169 тыс. пациентов умерло, 29,9 млн человек выздоровело.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / В Госдуме оценили угрозу выдачи Украине арестованных в Белоруссии россиян

05.07 / Запуск американской ракеты с семью спутниками оказался неудачным

15.09 / Пушилин обвинил власти Украины в сокрытии данных по коронавирусу

22.10 / Как выглядит 86-летняя Софи Лорен. Вышел трейлер фильма “Вся жизнь впереди”. Видео

02.10 / Раскрыта еще одна тайна пения синих китов

17.08 / Новый седан Geely Preface на платформе Volvo полностью рассекречен

05.10 / В Минске вычислили сломавшего водомет протестующего

12.09 / Загадочный космический аппарат Китая может оказаться беспилотником, подходящим для боя

09.07 / Путин оценил организацию голосования по поправкам к Конституции

30.09 / ЦИК отменил решение, которым действующему мэру Умани отказали в регистрации кандидатом на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска