Найем: Антикоррупционные органы – это Вооруженные силы Украины в гражданской жизни. И они сейчас под угрозой

28.10.2020, 18:20, Новости дня

Этот пост пишу как ветеран.

Антикоррупционные органы – это Вооруженные силы Украины в гражданской жизни. И они сейчас под угрозой.

Если на войне мы от России отбиваемся оружием и человеческой жизнью, то в гражданской жизни антикоррупционные органы отражаются от пророссийских сил расследованиями против тех, кто и дальше хочет зарабатывать на интересах государства.

Этим пророссийским силам не хватает старых правил, поэтому они готовы уничтожить достижения последних лет, когда появились соответствующие статьи Уголовного кодекса, а также антикоррупционные органы: НАБУ, САП и ВАСУ.

И за эти годы на границе с РФ умирали наши знакомые, друзья и граждане Украины. Не для того, чтобы в один день несколько судей, которые почувствовали слабость общества, попытались нивелировать его достижения.

Поэтому мы собираемся на акцию, к которой прошу присоединиться всех друзей, тех, к кем воевали, и тех, кому небезразлично где жить – в старой Украине, где возможны Януковичи, Азировы, Трухановы и новые Кивы с Рабиновичами, или в новой, где есть качественные изменения и страх чиновников брать взятки.

Мы просим все политические силы начать действовать. И всех, кто осознает важность защиты антикоррупционных органов – отпроситься на работе, выйти в эту пятницу.

Под Конституционный Суд Украины. Город Киев, ул. Жилянская, 14. В 9.00 [30 октября].

Источник: Masi Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора