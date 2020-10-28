 

“Наш край” заявил о победе в Луганской области: за партию проголосовала треть избирателей

28.10.2020, 18:20, Новости дня

Партия “Наш край” побеждает в Луганской области с общим результатом 30%, об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов партии во всех объединенных территориальных общинах области, сообщила пресс-служба политической силы.

Во всех ОТО Луганской области суммарно за партию проголосовали 29,92% избирателей, которые участвовали в выборах.

“Наш край” сообщил результаты подсчета по общинам и районам Луганской области:

Беловодский поселковый совет – 38%
Белокуракинский поселковый совет – 43%
Белолуцкий поселковый совет – 24%
Коломыйчехский сельский совет – 42%
Краснореченский поселковый совет – 11%
Кременский городской совет – 17%
Лозно-Александровский поселковый совет – 68%
Марковский поселковый совет – 30%
Меловский поселковый совет – 28%
Нижнедуванский поселковый совет – 18%
Новоайдарский поселковый совет – 28%
Новопсковский поселковый совет – 20%
Рубежанский городской совет – 44%
Сватовский городской совет – 25%
Сватовский районный совет – 29%
Северодонецкий районный совет – 33%
Старобельский городской совет – 22%
Старобельский районный совет – 27%
Троицкий поселковый совет – 20%
Чмировский сельский совет – 20%
Шульгинский сельский совет – 21%
Счастьинский районный совет – 26%

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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