Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
28.10.2020, 18:20, Новости дня
Украинская певица Джамала сменила прическу, укоротив длину волос и обрезав челку. Фотографии, на которых она запечатлена в новом образе, певица разместила 28 октября в Instagram.
“Новый год начинается с новой прически”, – написала она.
“Джа, прямо момолодела. Топ”, – оценили перемены во внешности артистки фолловеры.
“Очень стильно”, – прокомментировали фото пользователи сети.
“Это спонтанное решение? Или давно уже хотели рубануть челку?” – поинтересовались подписчики.
“Да все рубанула. На сантиметров семь хотелось”, – ответила певица.
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Новий рік починається з нової зачіски!
До стрижки у Джамалы были длинные волосы ниже линии плеч и она выглядела вот так.
Фото: Jamala | Джамала / Facebook
Джамала (Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Детство артистки прошло в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году. Творческая карьера певицы началась в 2001 году.
В 2016 году артистка победила на “Евровидении 2016” в Стокгольме с песней “1944”.
Вместе с мужем экономистом Бекиром Сулеймановым Джамала воспитывает двух сыновей – Эмира (2017) и Селима (2020).
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