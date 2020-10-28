Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической

28.10.2020, 18:20, Новости дня

Украинская певица Джамала сменила прическу, укоротив длину волос и обрезав челку. Фотографии, на которых она запечатлена в новом образе, певица разместила 28 октября в Instagram.

“Новый год начинается с новой прически”, – написала она.

“Джа, прямо момолодела. Топ”, – оценили перемены во внешности артистки фолловеры.

“Очень стильно”, – прокомментировали фото пользователи сети.

“Это спонтанное решение? Или давно уже хотели рубануть челку?” – поинтересовались подписчики.

“Да все рубанула. На сантиметров семь хотелось”, – ответила певица.

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Новий рік починається з нової зачіски!

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 28 Окт 2020 в 6:26 PDT

До стрижки у Джамалы были длинные волосы ниже линии плеч и она выглядела вот так.

Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Джамала (Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Детство артистки прошло в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году. Творческая карьера певицы началась в 2001 году.

В 2016 году артистка победила на “Евровидении 2016” в Стокгольме с песней “1944”.

Вместе с мужем экономистом Бекиром Сулеймановым Джамала воспитывает двух сыновей – Эмира (2017) и Селима (2020).