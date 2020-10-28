Воспитанники белорусского детсада кричали “Жыве Беларусь!” Видео

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28.10.2020, 18:20, Новости дня

Белорусский Telegram-канал “Наша Ніва” обнародовал видео у детского сада, на котором дети, которых вывели на прогулку, кричат “Жыве Беларусь!”.

Когда именно и где было записано видео, не сообщается.

“Даже в детских садах скандируют “Жыве Беларусь!” – так подписан пост с видео.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек. Тихановская заявила, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах. 26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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