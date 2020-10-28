 

ФБК указали на отсутствие права поддерживать Соболь на выборах в Госдуму

28.10.2020, 18:15, Новости дня

Основанный блогером Алексеем Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» не может осуществлять поддержку кандидатов на выборах в Госдуму, в том числе сотрудникам фонда.

Отмечается, что в 2019 году ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Согласно российскому законодательству, подобные организации не имеют права влиять на результаты избирательной гонки, передает «Ридус».

Известно, что на выборы в Госдуму собираются идти два сотрудника ФБК – директор фонда Иван Жданов и юрист Любовь Соболь. Таким образом, медийные ресурсы ФБК не смогут оказывать им какую-либо поддержку.

Кроме того, ФБК до сих пор не предоставил в Министерство юстиции документ о персональном составе руководящих органов и целях расходования денежных средств. Такие документы должны предоставляться организацией – иностранным агентом каждое полугодие.

«В раздел НКО, не относящихся к иноагентам, в 2020 году от ФБК загружены только два отчета со сведениями за 2019 год: о расходовании средств и персональном составе руководящих органов», – передает издание со ссылкой на канал «Фонд бабла с коррупцией».

Признанная иностранным агентом НКО, которая не предоставляет необходимую отчетность, должна быть оштрафована на сумму до 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Соболь, которая недавно сообщила о своем выдвижении на выборы в Госдуму от ЦАО Москвы, начала «предвыборную кампанию» с нарушения законодательства.



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