Госдума отказалась от закупок позолоченных икорниц

28.10.2020, 18:15, Новости дня

Государственная дума отозвала запрос на информацию о ценах на сувениры, выполненных в технике «Златоустовская гравюра», свидетельствуют данные портала госзакупок.

Дума планировала закупить позолоченные наборы посуды, икорниц, пиалы и кубок, передает РИА «Новости».

В нижней палате парламента сообщили, что коммерческие предложения на продукцию предполагали цены от 130 до 170 тыс. рублей.

«Запрос цен отменен с 28 октября и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальными поставщиками», – цитирует источник документ об отмене запроса цен.

В апреле Госдума смягчила требования к госзакупкам из-за коронавируса.