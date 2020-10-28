Макрон захотел восстановить доверие в отношениях с Россией

28.10.2020, 18:15, Новости дня

Безопасность в Европе не может быть гарантирована без восстановления доверия в отношениях с Россией, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы также говорили об отношениях с Россией. Безопасность в Европе не может быть гарантирована без постепенного восстановления доверия в отношениях с Россией», – сказал Макрон на совместном брифинге с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, передает РИА «Новости».

Президент Франции отметил, что вопросы в сфере безопасности, которые необходимо обсуждать с Россией, множатся. «Ситуация в Белоруссии и Нагорном Карабахе – наиболее недавние примеры», – добавил он.

«Главная цель наших действий в отношении России, как я вновь сказал об этом премьер-министру (Ратасу – прим. ВЗГЛЯД), – улучшение условий коллективной безопасности Европы, полностью принимая в расчет безопасность всех членов Евросоюза, в том числе вашей страны (Эстонии – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул Макрон.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Макроном ситуацию в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.