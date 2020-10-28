В Чесапикском заливе зафиксировали крупнейший с 60-х годов «красный прилив»

28.10.2020, 17:48, Новости дня

В Чесапикский залив в Северной Америке пришел «красный прилив» из водорослей, они распространяются от реки Йорк до устья реки Раппаханнок, сообщают СМИ со ссылкой на исследовательский институт в Вирджинии VIMS.

Цветение красных водорослей началось еще 22 июля в нижнем течении реки Йорк, к осени оно набрало интенсивность, информирует ChesapeakeLiving со ссылкой на исследователей VIMS.

Это явление стало возможным из-за того, что в Чесапикский залив годами смываются сточные воды и удобрения, что является питательной средой для таких водорослей. Цветение водорослей в регионе проходит летом каждого года с 60-х годов XX века, но впервые зафиксировано цветение такой плотности.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в российском регионе также наблюдаются «красные приливы», именно это явление привело к выбросу токсинов у берега полуострова.

Загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд. В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов. Также в воде не найдены следы гептила, который входит в состав ракетного топлива и продуктов его разложения.

В настоящее время многие ученые называют одной из возможных причин произошедшего версию, связанную с массовым цветением водорослей. В качестве возможных причин такого цветения могут быть, в частности, поступление питательных веществ антропогенного происхождения и изменение климата.