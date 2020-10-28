Литва ограничила проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

28.10.2020, 17:48, Новости дня

Правительство Литвы решило ограничить на две недели проведение любых массовых мероприятий и личных праздников в общественных местах.

Ограничения вступят в силу 30 октября, передает Sputnik Литва.

Мера не коснется спортивных и культурных мероприятий в закрытых помещениях с максимальным количеством зрителей в 300 человек, однако расстояние между людьми должно быть два метра и зрители должны постоянно находиться только на своих местах и носить защитные маски, закрывающие нос и рот. Также под исключения попадают спортивные и культурные мероприятия на открытой площадке, количество зрителей на которых не превышает 400 человек.

В Литве выявлено более 12 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 из них летальные.

В начале этой недели локальный карантин был введен из-за в восьми муниципалитетах Литвы, в том числе в трех крупнейших городах страны – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде.