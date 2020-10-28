 

Компания Huawei выпускает новый смарт-дисплей для автомобилей

28.10.2020, 17:45, Новости дня

Анонсирована презентация новой разработки китайской компании Huawei. Речь идет о смарт-дисплее для автомобилей, который получит фирменную «хуавеевскую» прошивку.

Программное обеспечение создано на базе операционной системы, которую для себя также успел уже создать Huawei, говорят специалисты. Несмотря на то, что официальная презентация устройства запланирована на 30 октября, производитель уже опубликовал его изображения.

Размер автомобильного дисплея будет сопоставим со средним планшетом, отмечают эксперты. Прошивка HiCar, которую использует компания, создана как альтернатива для Android Auto. Доступ к ней, напомним, китайской компании закрыт в результате наложенных американских санкций.



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