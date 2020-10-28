 

В следующей линейке iPhone увеличат емкость накопителя до 1 Тб

28.10.2020, 17:45, Новости дня

Не успели выйти на рынок новые модели из линейки «яблочной» компании iPhone 12, как эксперты заговорили о будущей тринадцатой серии. В том, что Apple представит ее примерно через год, никто даже не сомневается. Нужно, чтобы произошли серьезные деструктивные изменения на рынке, чтобы случилось иначе, говорят аналитики.

Итак, чем iPhone 13 будет отличаться от «свежеиспеченных» iPhone 12? Анализируя эволюцию устройств данной компании, эксперты ожидают очередного удвоения объема основной памяти. Если сейчас самая мощная модель из iPhone 12 получила 512 Гб, то объем накопителя Pro-версии «тринадцатки» должен быть равен 1 Тб.

Соответственно, можно рассчитать эти параметры в будущих мини-версиях, базовых моделях и т.д. Напомним, что минимум для iPhone 12 составляет 64 Гб.



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