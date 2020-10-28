 

Жириновский предложил отправить Лукашенко руководить совхозом

28.10.2020, 17:43, Разное

Управлять государством Лукашенко не может, считает Жириновский. По его мнению, белорусский лидер гораздо выгоднее смотрелся бы директором предприятия.

Лидер ЛДПР призвал Лукашенко уйти в отставку и предложил назначить его директором подмосковного совхоза имени Ленина. Ныне его возглавляет коммунист, бывший кандидат в президенты Павел Грудинин. Белоруссия же, уверен Жириновский, должна войти в состав России.

Лукашенко до начала политической карьеры трудился в сельском хозяйстве. В 1987 году он стал директором совхоза “Городец” в Могилевской области.

Жириновский последнее время резко высказывается о событиях в соседней республике. Лукашенко лидер ЛДПР назвал “дармоедом”, а массовые протесты – агонией белорусского режима.

Политик считает, что до конца шестого президентского сроза Лукашенко не досидит. Белорусский лидер покинет республику в этом или следующем году, полагает Жириновский.

Напомним, что 25 октября истек срок ультиматума Светланы Тихановской. Бывший кандидат в президенты потребовала от Александра Лукашенко уйти в отставку, освободить политзаключенных и прекратить насилие над демонстрантами.

С понедельника на белорусских предприятиях начались волнения. Однако массовых забастовок организовать не удалось. Стачечное движение провалилось из-за давления начальства на сотрудников, полагают эксперты.

Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Оппозиция не признает переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел санкции против нескольких десятков белорусских чиновников.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Мнение: «Талибан»: информационная кампания США против России, Китая, Ирана

01.09 / В России назвали способ решения кризиса в Белоруссии

11.10 / Мнение: Идлиб помнит о Джордже Флойде

11.08 / Алиса Милано начала лысеть из-за коронавируса

08.07 / Яна Поплавская нелестно отозвалась о Михаиле Ефремове: «Мне противно и погано внутри»

30.06 / Звезда сериала “Великолепный век” Бурак Озчивит и его жена отметили годовщину свадьбы

01.07 / Мнение: Петров и Боширов едут в Афганистан

22.07 / Ученые рассказали о новом способе лечения рака головы и шеи

19.10 / Ржалки и давалки – Личное мнение

02.07 / Мнение: Итог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска