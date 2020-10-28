Жириновский предложил отправить Лукашенко руководить совхозом

28.10.2020, 17:43, Разное

Управлять государством Лукашенко не может, считает Жириновский. По его мнению, белорусский лидер гораздо выгоднее смотрелся бы директором предприятия.

Лидер ЛДПР призвал Лукашенко уйти в отставку и предложил назначить его директором подмосковного совхоза имени Ленина. Ныне его возглавляет коммунист, бывший кандидат в президенты Павел Грудинин. Белоруссия же, уверен Жириновский, должна войти в состав России.

Лукашенко до начала политической карьеры трудился в сельском хозяйстве. В 1987 году он стал директором совхоза “Городец” в Могилевской области.

Жириновский последнее время резко высказывается о событиях в соседней республике. Лукашенко лидер ЛДПР назвал “дармоедом”, а массовые протесты – агонией белорусского режима.

Политик считает, что до конца шестого президентского сроза Лукашенко не досидит. Белорусский лидер покинет республику в этом или следующем году, полагает Жириновский.

Напомним, что 25 октября истек срок ультиматума Светланы Тихановской. Бывший кандидат в президенты потребовала от Александра Лукашенко уйти в отставку, освободить политзаключенных и прекратить насилие над демонстрантами.

С понедельника на белорусских предприятиях начались волнения. Однако массовых забастовок организовать не удалось. Стачечное движение провалилось из-за давления начальства на сотрудников, полагают эксперты.

Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Оппозиция не признает переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел санкции против нескольких десятков белорусских чиновников.