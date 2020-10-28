 

Российский инфекционист: Возврат к карантину – неадекватная мера

28.10.2020, 17:43, Разное

Ничего катастрофического в пандемии коронавируса нет, убежден эксперт. Человечеству не грозит вымирание из-за COVID-19, но из-за массовой истерии начинают вводиться неадекватные меры, указал Никифоров.

Одной из таких мер он назвал всеобщий карантин. Из-за коронавируса в России в конце марта ввели режим нерабочих дней. Его отменили в середине мая. В Москве карантин продлился до начала июня.

Жесткие ограничения Никифоров назвал бесполезным. Эксперт предупредил, что такие меры разрушат экономику и вызывают много серьезных побочных эффектов.

“Пока все мы не переболеем или не привьемся, это не кончится”, – сказал Никифоров в интервью газете “Московский комсомолец”.

При этом повторные случаи заболевания можно встретить крайне редко, отметил инфекционист. COVID-19 в мире переболели десятки миллионов человек, но лишь около 10 тысяч заразились еще раз, уточнил ученый.

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 16 202 человек, вылечились более 12,3 тысячи пациентов. За то же время от COVID-19 умерло 346 наших сограждан – это максимальный показатель с начала эпидемии.

Всего в нашей стране зафиксировано 1,563 миллиона случаев заражения коронавирусом. За время эпидемии от COVID-19 скончались более 26,9 тысячи россиян.



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