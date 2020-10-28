 

Дженнифер Энистон призвала не голосовать за Канье Уэста: забавная реакция рэпера

28.10.2020, 17:30, Разное

Дженнифер Энистон привыкла активно выражать свою гражданскую позицию. Пример тому – ее последний пост про выборы в США. Актриса уже отдала свой голос – за главного соперника Дональда Трампа, Джо Байдена, но на этом не остановилась. Она призвала участвовать в выборах, но делать это осознанно, а не ради шутки. Например, желание голосовать за другого кандидата, Канье Уэста, она назвала “смешным”.

Дженнифер ЭнистонКанье УэстВ данным момент наша страна разделена больше, чем когда-либо. У власти находятся люди, которые решают, что женщины могут и не могут делать со своим телом. Наш нынешний президент не считает расизм проблемой. Он неоднократно публично игнорировал научные изыскания, в результате гибли люди… И, да, голосовать за Канье Уэста не смешно. Здесь добавить нечего. Пожалуйста, будьте ответственными,- написала в Instagram Энистон. Ответ от Канье Уэста не заставил себя ждать: он опубликовал серию твитов, правда, довольно быстро их стер. Например, он написал, что “Друзья” – тоже не слишком смешной сериал”. Также вспомнил о своей трехчасовой беседе с комиком Джо Роганом, где не всегда высказывался адекватно:

Вау! Ее потрясло интервью с Роганом. Двигаемся дальше!

Канье УэстДженнифер ЭнистонНапомним, что сейчас Уэст участвует в президентской гонке и делает это максимально необычно. Его по большей части странные выходки привели к тому, что в прессе возникли слухи о скором разводе Канье и Ким. Их брак затрещал по швам, когда рэпер своими публичными высказываниями и необычной предвыборном кампанией вынудил реалити-звезду рассказать всему миру о его состоянии — биполярном расстройстве. После этого Канье перешел к угрозам, написав в социальных сетях, что “если Ким с семьей устроит ему интервенцию, он будет вести прямую трансляцию встречи в Twitter и покажет всему миру правду”. Затем 9 августа папарацци заметили Ким и Канье с детьми, выходящими из частного джета в аэропорту Майами — по сообщениям прессы, пара решила заняться релаксом в Доминикане. Отдых  явно пошел паре на пользу: после этого Канье публиковал в Twitter первое – после скандала – семейное видео, на котором танцует со старшей дочерью Норт. Автором видео, судя по смеху за кадром, выступила сама Ким – так считают иностранные СМИ. 



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