В Сети появился новый снимок со свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

28.10.2020, 17:30, Разное

Еще в июле внучка королевы Елизаветы II, дочь опального принца Эндрю и Сары Фергюсон – принцесса Беатрис – вышла замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци. Но подробности свадьбы, а также ранее не опубликованные снимки, продолжают поступать до сих пор. Например, на днях в Сети появилось фото, которое Сара Фергюсон рассылала в знак благодарности за поздравления. На нем Беатрис и Эдо нежно смотрят друг другу в глаза и держатся за руки. Сзади – благодарственное письмо.

Спасибо за вашу заботу и пожелания счастливого будущего для Беатрис и Эдоардо! Этот день был потрясающим, солнце светило дня них… Мы так счастливы принять Эдо в нашу семью и благодарны ему за ту любовь и преданность, которую он дарит Беатрис,

– говорится в сообщении Сары, которое она отправляла только от своего имени, а не вместе с принцем Эндрю.

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Напомним, свадьба Беатрис откладывалась несколько раз: то из-за отца невесты, принца Эндрю, который в ноябре прошлого года оказался замешан в секс-скандале (в том же месяце королева Елизавета II отстранила его от исполнения общественных обязанностей и отменила масштабный праздник в честь 60-летия сына – вместо него был устроен скромный семейный обед), то из-за продолжительного “мегзита” и новостей о разводе старшего внука Елизаветы II. Также сообщалось, что церемония не будет транслироваться по национальному телевидению, а конная процессия к месту венчания будет заменена на проезд в автомобиле. В марте этого года стало известно об отмене свадебного приема – из-за того же коронавируса, а еще позже – и о переносе всей свадьбы.

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом – известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений. Кстати, с сыном Эдоардо – 4-летним Вулфи – принцесса неплохо ладит.