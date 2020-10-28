 

Мэрию Нижнего Новгорода возглавил победитель «Лидеров России»

28.10.2020, 17:15, Разное

Городская Дума Нижнего Новгорода утвердила в должности градоначальника Юрия Шалабаева. Избранный мэр принял присягу и в рамках того же заседания представил программу развития города до 2025 года, выразив уверенность в том, что Нижний Новгород обязательно станет образцом подражания для всех городов с населением больше миллиона человек.

Юрий Шалабаев – победитель конкурса «Лидеры России» и первый финалист этого флагманского проекта платформы «Россия – страна будущего», созданной президентом РФ, который возглавил город-миллионник. Шалабаев родился в Нижнем Новгороде, окончил местный университет по специальности «Финансы и кредит». Получил дополнительное образование в РАНХиГС, закончив факультет «Управления госфинансами», а также прошёл курс переподготовки на юриста. Он успел поработать замминистра финансов в областном правительстве, а в конце прошлого года получил пост заместителя главы городской администрации.

Выступая перед Городской думой, избранный мэр рассказал, что его главная задача – достигнуть целей, заложенных в программе развития Нижнего Новгорода, сохранив конструктив взаимодействия муниципальной и региональной власти. Он напомнил, что главная ценность города – это его жители, поэтому власть должна 

сконцентрироваться на том, чтобы сделать жизнь горожан комфортной.

Ранее в Нижегородской области получили важные назначения и другие финалисты, полуфиналисты и победители конкурса «Лидеры России». К примеру, Илья Штокман был назначен замглавы Нижегородской администрации. Алексей Алехин стал главой исполкома местного отделения Общероссийского народного фронта. В общем и целом, конкурс подарил Нижегородской области множество молодых и эффективных управленцев.

Гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров в беседе с журналистами отметил, что Юрий Шалабаев стал уже третьим участником проекта, ставшим градоначальником и первым, кто возглавил администрацию города-миллионника. Всего же три сезона «Лидеров России» подарили стране 220 молодых профессионалов, уже успевших отлично себя зарекомендовать на госслужбе. Один из участников получил место в Совете Федераций, двое заняли губернаторские кресла и ещё шестеро занимают должности заместителей министров федерального правительства.



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