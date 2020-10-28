 

Украина отменила квоту на обучение для иностранцев

28.10.2020, 17:08, Новости дня

Кабинет министров Украины отменил норму о предоставлении 150 мест иностранцам и беженцам на обучение за средства украинского госбюджета в вузах страны.

«Проектом акта предлагается исключить норму относительно предоставления 150 мест государственного заказа, в рамках которого устанавливаются квоты на получение высшего образования иностранцами и лицами без гражданства, которые проживают на Украине, лицам, которым предоставлен статус беженца на Украине, лицам, которые нуждаются в дополнительной или временной защите», – говорится в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что такое решение принято для обеспечения равных прав на получение высшего образования на Украине, в том числе за счет средств госбюджета.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на лекции в Львовском политехническом университете заявил, что на Украине через 15 лет могут перестать выплачивать пенсии. Государство будет способно выплачивать лишь «небольшую социальную пенсию», и гражданам придется самостоятельно обеспечивать свою старость, добавил украинский премьер-министр.



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