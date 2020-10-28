 

Россиянам предсказали аномально теплую погоду

28.10.2020, 17:08, Новости дня

Первые выходные ноября будут в РФ аномально теплыми, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

«Днем ожидаем до плюс 8 – плюс 10 градусов тепла, в ночные часы плюс 2 – плюс 4 градуса», – рассказал Цыганков «Российской газете».

Отклонение от нормы составит два-три градуса, 1 и 5 ноября возможны осадки, сказал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что центр Европейской РФ оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому дневные температуры превышали норму на 6-8 градусов в течение прошлых выходных.



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