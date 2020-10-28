Первый смартфон на Snapdragon 870 представит Oppo

28.10.2020, 16:53, Разное

В декабре компания по производству SoC-чипов Qualcomm намерена представить на рынке новое поколение процессора Snapdragon 870. Уже сейчас в Сети появилась информация, что первым смартфоном, работающем на данной платформе, станет аппарат от китайского бренда Oppo.

Как сообщают эксперты, новинка будет более быстрой, чем Snapdragon 865, но до уровня 875 версии Snapdragon ее потенциал не дотянет. Система получит один кристалл, в ней также будет отсутствовать ряд функций.

При этом тактовая частота главного сверхмощного ядра на максимальной мощности составит 3,2 Герца. Данные об ожидаемой автономности данного процессора пока не обнародованы, как и его другие параметры, а также цена. Как известно, Oppo не относится к компаниям, специализирующихся на выпуске бюджетных смартфонов.

Стоит отметить, что все больше потребителей сомневаются в необходимости именно таких однокристальных чипсетов для флагманов. Анализ рынка показывает высокий спрос на более доступные комплектующие. Вследствие этого в Qualcomm сейчас ориентируются на выпуск более демократичных по стоимости устройств. Какой именно смартфон от Oppo станет пионером в освоении Snapdragon 870, пока не сообщается.